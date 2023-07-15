Суд арестовал фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян и Собчак
Суд в Москве избрал меру пресечения в виде ареста фигурантам дела о подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, сообщила пресс-служба Басманного суда.
«Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, которые в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023», – говорится в сообщении.
Суд также отказал обвиняемым в избрании меры пресечения, не связанной с арестом. Кроме того, он не одобрил передачу несовершеннолетних фигурантов дела под присмотр родителей.
15 июля ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.
Позже стало известно, что среди задержанных есть несовершеннолетние. Со слов одного из них, видео допроса которого обнародовала ФСБ, заказ на организацию покушения поступил от Службы безопасности Украины (СБУ), а за разведку местности членам неонацистской группировки уже заплатили 20 000 руб.