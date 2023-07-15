МИД прокомментировал попытку СБУ организовать покушение на Симоньян и Собчак
Намерение Службы безопасности Украины (СБУ) организовать покушение на российских журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак является очередной попыткой террористического нападения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами», – заявила Захарова, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что планы организовать покушение на журналистов в очередной раз доказывают «террористическую сущность» режима Владимира Зеленского, который несет ответственность в том числе за убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила Захарова.
15 июля ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.
Следствие сегодня ходатайствовало об аресте шестерых человек, задержанных по делу о подготовке покушения.