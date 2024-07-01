Глава Дагестана: среди террористов 23 июня был участник беспорядков в аэропорту

Глава Дагестана: среди террористов 23 июня был участник беспорядков в аэропортуМеликов назвал целью теракта попытку дестабилизации общества
Среди боевиков, участвовавших в теракте 23 июня, был участник беспорядков в аэропорту. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества. Трансляция встречи велась в Telegram-канале «Администрация главы РД».
Меликов напомнил, что если раньше террористические акты в основном походили на бандитизм, то террористическая атака 23 июня однозначно была направлена на межконфессиональное согласие, потому что ее объектами стали культовые учреждения православия и иудаизма. Так же, как и в октябре 2023 г., попыткой оправдания массовых беспорядков в аэропорту стали события, произошедшие в Палестине.
«Они, наверное, довольны, те, кто об этом говорил в октябре прошлого года, получив в подтверждение своих слов залитые кровью улицы Махачкалы и Дербента? В том числе и те, кто просил простить, в том числе и те, кто просил отпустить, особенно тогда, когда один из убитых террористов оказался участником массовых беспорядков», – сказал Меликов на встрече.
Меликов также осудил публикации и комментарии в соцсетях, которые появлялись во время теракта 23 июня и содержали недостоверную информацию.
«Такого рода публикации становятся источниками порождения у людей чувства тревоги, волнения, страха за свою безопасность. Тревога, страх, паника – это то, чего стремятся добиться террористы в ходе своих атак», – считает глава Дагестана.
Меликов посетовал на тех «экспертов», которые, по его словам, связывают события в Дагестане с деятельностью ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).
«У нас много экспертов сегодня, которые говорят, что Дагестан стал чуть ли не филиалом ИГИЛ. У меня вопрос к этим экспертам: а вы слово ИГИЛ, эту аббревиатуру, в состоянии расшифровать, чтобы хотя бы понять, что в этой аббревиатуре раскрывается и географическое название этого псевдоисламского государства? Поэтому терроризм и экстремизм никакого отношения не имеют ни к исламу, ни к другим религиям», – подчеркнул глава республики.
Глава Дагестана подчеркнул, что цель терактов 23 июня – посеять семена ненависти и страха, дестабилизировать ситуацию в регионе, опорочив ценности традиционного ислама.
«Мы хорошо помним с вами события 90-х годов, когда сообща удалось предотвратить попытки международных бандформирований разрушить единство и суверенитет государства. Причем сопротивление оказали не только правоохранительные органы республики, а простые люди, которые впервые взяли в руки оружие. Это предопределило конечный результат для террористов. Потому что воля народа во все времена сильнее оружия», – Меликов.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России». 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Верховного суда Дагестана сообщили, что создателем преступной группы является сын Омарова.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвались около 200 человек на фоне посадки самолета из Тель-Авива. В ходе столкновений с ними пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое из них были госпитализированы. Всего, по данным минздрава Дагестана, пострадали свыше 20 человек, состояние двоих из них оценивалось как крайне тяжелое. 240 участников массовых беспорядков, которые произошли 29 октября в международном аэропорту Махачкалы, получили наказание в виде административных арестов, штрафов и обязательных работ.