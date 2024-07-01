Глава Дагестана: среди террористов 23 июня был участник беспорядков в аэропорту

«У нас много экспертов сегодня, которые говорят, что Дагестан стал чуть ли не филиалом ИГИЛ. У меня вопрос к этим экспертам: а вы слово ИГИЛ, эту аббревиатуру, в состоянии расшифровать, чтобы хотя бы понять, что в этой аббревиатуре раскрывается и географическое название этого псевдоисламского государства? Поэтому терроризм и экстремизм никакого отношения не имеют ни к исламу, ни к другим религиям», – подчеркнул глава республики.