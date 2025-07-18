Арбитражный суд запретил Twitch и Amazon судиться против сына Малофеева в США
Арбитражный суд Москвы запретил компании Amazon и принадлежащей ей стриминговой платформе Twitch продолжать разбирательства в суде Сан-Франциско (штат Калифорния) и коммерческом арбитраже JAMS против сына бизнесмена Константина Малофеева – Кирилла. Об этом говорится в соответствующем решении, которое имеется в распоряжении «Ведомостей».
Так российский суд защитил свою юрисдикцию и поддержал право Малофеева идти за исполнением в другие юрисдикции.
Малофеев является профессиональным игроком в League of Legends. В 2022 г. Twitch заблокировал его аккаунт под псевдонимом Likkrit после того, как США ввели санкции против Малофеева и нескольких принадлежащих ему криптовалютных фирм. По версии американских властей, они были «частью сети по уклонению от санкций».
19 декабря 2022 г. Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Малофеева к Twitch и Amazon о незаконной блокировке аккаунта на стриминговой платформе. Тогда суд обязал Twitch восстановить функционал страницы. Кроме того, суд установил неустойку за каждый день неисполнения обязательства в размере 100 000 руб. с удвоением каждую неделю. Решение вступило в силу 20 января 2023 г. На данный момент общая сумма астрента превысила объем всех средств в мире.
Twitch и Amazon не оспаривали решение, но отказались его исполнять. В связи с этим Малофеев инициировал исполнительное производство в РФ, а также процедуру признания данного решения на территории Турции. Сейчас начаты действия по признанию российского судебного решения еще в нескольких юрисдикциях.
6 марта 2025 г. ответчики обратились в коммерческий арбитраж JAMS в США с требованиями признать незаконным обращение Малофеева и о запрете приводить решение московского суда в исполнение, а также запретить подавать другие иски. Заседание по данному дело было назначено на 17 июля.
Twitch и Amazon также инициировали процесс в суде Сан-Франциско с требованием запретить Малофееву и его представителям подавать иски в любые суды, кроме калифорнийских и JAMS, а также запретить участвовать в процессах в России. Суд Сан-Франциско удовлетворил требование ответчиков.
Малофеев 11 июля обратился в московский Арбитражный суд с заявлением о запрете Amazon и Twitch продолжать разбирательство. 16 июля суд вынес определение об обеспечительных мерах, которым удовлетворил ходатайство и запретил предпринимать любые меры по исполнению предварительного судебного запрета, вынесенного судом Сан-Франциско. Определение позволит истцу продолжить процедуры признания российского судебного решения в зарубежных юрисдикциях.