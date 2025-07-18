Арбитражный суд запретил Twitch и Amazon судиться против сына Малофеева в США

19 декабря 2022 г. Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Малофеева к Twitch и Amazon о незаконной блокировке аккаунта на стриминговой платформе. Тогда суд обязал Twitch восстановить функционал страницы. Кроме того, суд установил неустойку за каждый день неисполнения обязательства в размере 100 000 руб. с удвоением каждую неделю. Решение вступило в силу 20 января 2023 г. На данный момент общая сумма астрента превысила объем всех средств в мире.