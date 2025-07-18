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ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары перед учебным годом

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки перед началом учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году», – говорится в сообщении.

Ограничения повысят доступность товаров и предотвратят рост цен в период сезонного спроса. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры, напомнили в пресс-службе.

ФАС рассказала, что в 2024 г. «Детский мир» фиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и на отдельные позиции школьных ранцев, а также вводил дополнительные скидки. «Комус» в прошлом году впервые фиксировал цены на 54 позиции постоянного ассортимента и снизил цены на 111 позиций школьных товаров на 24%.

«Детский мир» практикует фиксацию цен уже не первый год. В 2023 г. ритейлер по предложению ФАС также зафиксировал цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень – зима 2023/2024, канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества.

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