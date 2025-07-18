ФАС предложила ограничить наценки на школьные товары перед учебным годом

ФАС рассказала, что в 2024 г. «Детский мир» фиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и на отдельные позиции школьных ранцев, а также вводил дополнительные скидки. «Комус» в прошлом году впервые фиксировал цены на 54 позиции постоянного ассортимента и снизил цены на 111 позиций школьных товаров на 24%.