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Бизнес

ФАС: «Детский мир» зафиксировал цены на ряд школьных товаров

Ведомости

«Детский мир» по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) принял ряд мер для повышения доступности школьных товаров перед началом учебного года, сообщается на сайте ведомства.

В частности, крупнейший продавец детских товаров в России зафиксировал цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень-зима 2023/2024, канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества. Кроме того, «Детский мир» снизил стоимость отдельных товаров, например, одна из моделей рюкзаков с пеналом стала почти вдвое дешевле, чем в 2022 г.

Компания, добавили в ФАС, также сохранила минимальные цены на товары школьного ассортимента на уровне 2021 г. и соблюдает все ранее взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценок и фиксации цен на отдельные товары.

«ФАС продолжит контролировать соблюдение «Детским миром» всех вышеперечисленных добровольных обязательств», – резюмировали в службе.

По данным исследования ВЦИОМа, в этом году в среднем россияне потратили 43 029 руб., чтобы собрать ребенка в школу, что на 9804 руб. (30%) больше, чем годом ранее. Аналитики отмечают, что основной статьей расходов стала школьная одежда. Родители потратили на нее в среднем 20 414 руб. на одного ребенка, что на 23% больше, чем в 2022 г. Помимо формы речь идет о спортивной одежде, сменной обуви и др.

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Примерно по 5000 руб. ушло на покупку нового рюкзака или школьной сумки (+21% год к году) и учебно-методических материалов (+40%). Школьная канцелярия в среднем стоила 3581 руб. (+22%).

Как писали ранее «Ведомости», в этом году 25% родителей российских школьников планируют увеличить расходы на образование своих детей, в том числе на дополнительное. Увеличение расходов на внешкольное платное образование, отмечают эксперты, связано с необходимостью сдачи ЕГЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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