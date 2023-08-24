ФАС: «Детский мир» зафиксировал цены на ряд школьных товаров

По данным исследования ВЦИОМа, в этом году в среднем россияне потратили 43 029 руб., чтобы собрать ребенка в школу, что на 9804 руб. (30%) больше, чем годом ранее. Аналитики отмечают, что основной статьей расходов стала школьная одежда. Родители потратили на нее в среднем 20 414 руб. на одного ребенка, что на 23% больше, чем в 2022 г. Помимо формы речь идет о спортивной одежде, сменной обуви и др.