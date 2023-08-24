ВЦИОМ: россияне потратили в среднем 43 000 рублей на сборы ребенка в школу

По данным ВЦИОМ, дети школьного возраста есть у 49% граждан. При этом закупать все перечисленные вещи планируют далеко не все. Более того, 23% опрошенных заявили, что не планируют тратить деньги ни на что из указанного выше. В то же время 10% россиян признались, что им придется купить вещи для школы по всем пунктам, то есть каждый десятый потратит на сборы максимальную сумму.