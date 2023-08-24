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Общество

ВЦИОМ: россияне потратили в среднем 43 000 рублей на сборы ребенка в школу

Ведомости

В этом году в среднем россияне потратили 43 029 руб., чтобы собраться ребенка в школу. Сумма выросла с прошлого года на 9804 руб. (30%), следует из результатов исследования ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Аналитики отмечают, что основной статьей расходов стала школьная одежда. Родители потратили на нее в среднем 20 414 руб. на одного ребенка, что на 23% больше, чем в 2022 г. Помимо формы, речь идет о спортивной одежде, сменной обуви и др.

Примерно по 5000 руб. ушло на покупку нового рюкзака или школьной сумки (+21% год к году) и учебно-методических материалов (+40%). Школьная канцелярия в среднем стоила 3581 руб. (+22%).

К отдельной статье расходов также относятся подарки учителям на 1 сентября – 2113 руб. (+36%). Еще 3361 руб. (+63%) родители потратили на взносы по договоренности с администрацией школы, сумма добровольных взносов составила 3873 руб. (+45%).

По данным ВЦИОМ, дети школьного возраста есть у 49% граждан. При этом закупать все перечисленные вещи планируют далеко не все. Более того, 23% опрошенных заявили, что не планируют тратить деньги ни на что из указанного выше. В то же время 10% россиян признались, что им придется купить вещи для школы по всем пунктам, то есть каждый десятый потратит на сборы максимальную сумму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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