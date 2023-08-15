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Общество

Четверть опрошенных родителей планирует увеличить расходы на образование школьников

Некоторым для этого может понадобиться подработка
Полина Ольшевер
В вопросе финансирования учебы ребенка родители в основном полагаются на текущие доходы / Максим Стулов / Ведомости

Четверть опрошенных родителей российских школьников (25%) планируют в этом году увеличить расходы на образование своих детей, в том числе дополнительного, говорится в исследовании образовательной компании Maximum Education (есть у «Ведомостей»). В онлайн-опросе приняли участие 1193 родителя учеников 5–11-х классов государственных и частных школ. При этом больше половины респондентов (66%) не планируют менять свои траты на образование школьников. И только 9% родителей решили сократить в этом учебном году образовательные расходы.

Большинство родителей, планирующих увеличить траты на образование детей (58,5%), рассчитывают повысить их на 10–15% от текущей суммы, говорится в исследовании. Треть респондентов (33,2%) увеличат их на 15–30%. Более серьезно вложиться в образование готовы 8,3% опрошенных. Они намерены повысить траты более чем на 30% от текущей суммы.

Увеличение расходов на внешкольное платное образование связано с необходимостью сдачи ЕГЭ, сообщил «Ведомостям» руководитель Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Сергей Косарецкий. Половина опрошенных (50%) готовы тратить на онлайн-школы или репетиторов менее 5000 руб. в месяц. Еще 40% респондентов считают для себя комфортными затраты в размере от 5000 до 15 000 руб. ежемесячно, сказано в исследовании. Оставшиеся 10% могут направить на эти цели более 15 000 руб.

В свою очередь научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании ВШЭ Виктор Болотов уверен: если школьник намерен поступать в престижный университет на специальности, которые пользуются большим спросом, то без дополнительных занятий ему не обойтись. При этом в российских школах гарантирован определенный минимум доступных образовательных услуг, а число бесплатных программ дополнительного образования в последние годы только растет, добавил он.

В вопросе финансирования учебы ребенка родители в основном полагаются на текущие доходы (86% респондентов), говорится в исследовании. Подработку собираются найти 7,6% опрошенных. Оплачивать репетиторов, онлайн-школы и кружки с помощью кредитной карты планируют 4,9% родителей. Еще 0,9% собираются взять кредит, а 0,6% респондентов намерены занять деньги у друзей или родственников, следует из результатов опроса.

Среди тех родителей, кто намерен сократить расходы на образование детей, почти половина (47%) собираются урезать их более чем на 30%. Почти треть (32%) респондентов уменьшат их на 10–15% от текущей суммы. Наименьшее количество опрошенных (21%) планируют сократить свои траты на 15–30%, сказано в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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