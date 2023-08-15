Четверть опрошенных родителей планирует увеличить расходы на образование школьников

Четверть опрошенных родителей планирует увеличить расходы на образование школьниковНекоторым для этого может понадобиться подработка
Четверть опрошенных родителей российских школьников (25%) планируют в этом году увеличить расходы на образование своих детей, в том числе дополнительного, говорится в исследовании образовательной компании Maximum Education (есть у «Ведомостей»). В онлайн-опросе приняли участие 1193 родителя учеников 5–11-х классов государственных и частных школ. При этом больше половины респондентов (66%) не планируют менять свои траты на образование школьников. И только 9% родителей решили сократить в этом учебном году образовательные расходы.
Большинство родителей, планирующих увеличить траты на образование детей (58,5%), рассчитывают повысить их на 10–15% от текущей суммы, говорится в исследовании. Треть респондентов (33,2%) увеличат их на 15–30%. Более серьезно вложиться в образование готовы 8,3% опрошенных. Они намерены повысить траты более чем на 30% от текущей суммы.
Увеличение расходов на внешкольное платное образование связано с необходимостью сдачи ЕГЭ, сообщил «Ведомостям» руководитель Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Сергей Косарецкий. Половина опрошенных (50%) готовы тратить на онлайн-школы или репетиторов менее 5000 руб. в месяц. Еще 40% респондентов считают для себя комфортными затраты в размере от 5000 до 15 000 руб. ежемесячно, сказано в исследовании. Оставшиеся 10% могут направить на эти цели более 15 000 руб.
В свою очередь научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании ВШЭ Виктор Болотов уверен: если школьник намерен поступать в престижный университет на специальности, которые пользуются большим спросом, то без дополнительных занятий ему не обойтись. При этом в российских школах гарантирован определенный минимум доступных образовательных услуг, а число бесплатных программ дополнительного образования в последние годы только растет, добавил он.
В вопросе финансирования учебы ребенка родители в основном полагаются на текущие доходы (86% респондентов), говорится в исследовании. Подработку собираются найти 7,6% опрошенных. Оплачивать репетиторов, онлайн-школы и кружки с помощью кредитной карты планируют 4,9% родителей. Еще 0,9% собираются взять кредит, а 0,6% респондентов намерены занять деньги у друзей или родственников, следует из результатов опроса.
Среди тех родителей, кто намерен сократить расходы на образование детей, почти половина (47%) собираются урезать их более чем на 30%. Почти треть (32%) респондентов уменьшат их на 10–15% от текущей суммы. Наименьшее количество опрошенных (21%) планируют сократить свои траты на 15–30%, сказано в исследовании.