Четверть опрошенных родителей планирует увеличить расходы на образование школьников

Четверть опрошенных родителей российских школьников (25%) планируют в этом году увеличить расходы на образование своих детей, в том числе дополнительного, говорится в исследовании образовательной компании Maximum Education (есть у «Ведомостей»). В онлайн-опросе приняли участие 1193 родителя учеников 5–11-х классов государственных и частных школ. При этом больше половины респондентов (66%) не планируют менять свои траты на образование школьников. И только 9% родителей решили сократить в этом учебном году образовательные расходы.