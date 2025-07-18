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Суд в Москве заочно арестовал экс-члена СД Альфа-банка и «Вымпелкома» Мацоцкого

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Басманный районный суд заочно арестовал бывшего члена совета директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого по делу о даче взятки. Об этом свидетельствуют данные картотеки.

Уголовное дело в отношении Мацоцкого возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Ходатайство о его заочном аресте было удовлетворено 18 июля. Оно вступит в силу 22 июля.

Согласно данным «Коммерсанта», Мацоцкого объявили в международный розыск.

Мацоцкий является сооснователем IT-сервисной компании IBS и учредителем «ГС-Инвест». IBS он основал вместе с предпринимателем Анатолием Карачинским в 1992 г. В 2020 г. Мацоцкий покинул бизнес и учредил «ГС-Инвест».

В настоящий момент он уже не имеет никакого отношения к холдингу «ГС Инвест»: еще в марте 2023 г. бизнесмен продал свою долю в 47% акций менеджменту холдинга и полностью вышел из бизнеса.

Посты в советах директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» он покинул в 2021 и 2022 гг. соответственно.

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