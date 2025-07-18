Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

По данным Минобороны РФ, с вечера 17 июля до 7:00 18 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Из них 10 были сбиты в Московском регионе (включая три, летевших на столицу).