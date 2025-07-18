Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.
По данным Минобороны РФ, с вечера 17 июля до 7:00 18 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Из них 10 были сбиты в Московском регионе (включая три, летевших на столицу).
В ночь на 18 июля Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково» в Подмосковье, а также «Стригино» в Нижнем Новгороде. Мера действовала также в калужском «Грабцево». Поздним вечером 17 июля мера вводилась в подмосковных «Домодедово» и «Жуковском».