Правительство ужесточило требования к детским автокреслам
В России начнут действовать обновленные правила перевозки детей в автомобильных креслах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В ПДД, как следует из документа, появилось понятие детской удерживающей системы – конструкции, предназначенной для перевозки детей в автомобилях в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. В постановлении подчеркивается, что удерживающими системами не являются «лямки, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы».
Авторы законопроекта, пишет ТАСС, указывали в пояснительной записке на проблему распространения несертифицированных и потенциально опасных устройств: адаптеров ремней безопасности и бескаркасных детских кресел.