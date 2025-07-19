В Польше в работе аэропортов произошел сбой

17 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит более 6 млрд руб. аэропортам центральных и южных регионов, в которых действуют ограничения на работу. Для частичной компенсации расходов воздушных гаваней власти уже направили около 27 млрд руб. Благодаря этим мерам сохраняется работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение после изменения ситуации с полетами.