В Польше в работе аэропортов произошел сбой
В работе системы управления воздушным движением Польской аэронавигационной службы (PANSA) произошел сбой. Об этом сообщает агентство Onet.
Представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон заявила, что в результате произошедшего самолеты не взлетают с аэродромов. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами.
«Мы постоянно следим за ситуацией и будем держать вас в курсе всех изменений», – уточнила Дермон.
Представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай рассказал о переходе на резервную систему. Это означает, что сейчас ограничивается количество полетов в польском воздушном пространстве, пояснил он.
17 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит более 6 млрд руб. аэропортам центральных и южных регионов, в которых действуют ограничения на работу. Для частичной компенсации расходов воздушных гаваней власти уже направили около 27 млрд руб. Благодаря этим мерам сохраняется работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение после изменения ситуации с полетами.