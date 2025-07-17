Правительство выделит закрытым аэропортам еще 6 млрд рублей

По словам премьера, благодаря таким мерам сохраняется работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение после изменения ситуации с полетами. Ограничения на работу уже сняли в городе-курорте Геленджике, в котором с 18 июля начнут принимать первые самолеты. Мишустин указал на необходимость в дальнейшем делать все для устойчивости авиационного комплекса.