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Правительство выделит закрытым аэропортам еще 6 млрд рублей

Ведомости

Правительство дополнительно выделит более 6 млрд руб. аэропортам центральных и южных российских регионов, где действуют временные ограничения на работу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин напомнил, что власти для частичной компенсации расходов воздушных гаваней, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов, направили около 27 млрд руб. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.

По словам премьера, благодаря таким мерам сохраняется работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение после изменения ситуации с полетами. Ограничения на работу уже сняли в городе-курорте Геленджике, в котором с 18 июля начнут принимать первые самолеты. Мишустин указал на необходимость в дальнейшем делать все для устойчивости авиационного комплекса.

В ночь на 17 июля 12 российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По информации Минобороны, системы противовоздушной обороны перехватили 122 дрона. Атаки были отражены над Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Калужской, Ленинградской и Тульской областях, Московским и Липецким регионом, а также Крымом.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов из московских аэропортов «Шереметьево» и «Внуково», петербургского «Пулково» и воздушной гавани Калуги «Грабцево».

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