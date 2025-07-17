Что известно о ночной атаке беспилотников на Россию

Наибольшее число сбитых беспилотников (43 единицы) – было ликвидировано над Брянской областью. Утром губернатор Александр Богомаз сообщил о еще одно сбитом БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Еще 38 атак беспилотников были отражены в Курской области.

Над Орловской областью было уничтожено 10 БПЛА. В 08:44 мск губернатор Андрей Клычков сообщил об 11 сбитых беспилотниках. Обошлось без повреждений и пострадавших, уточнил он.

Шесть БПЛА были ликвидированы в Воронежской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о попадании обломков БПЛА в многоэтажный дом в левобережной части регионального центра. Пострадали четыре человека, в том числе, трое подростков. С травмами головы и ссадинами госпитализированы 16-летний и 12-летний мальчики. Девочка в возрасте 16-лет получила резаные раны рук и ног, медики оказали ей помощь на месте. По меньшей мере четыре квартиры получили повреждения. Жилицы одного из подъездов покинули дом. Мэр Воронежа Сергей Петрин уточнял, что по поручению губернатора был организован пункт временного размещения, но он не потребовался жителям, так как они уехали к родственникам. В 09:51 мск Гусев сообщил об увеличении до четырех числа пострадавших при ночной атаке БПЛА на регион. Из них двое отказались от госпитализации. Специалисты фиксируют повреждения имущества, восстановительные работы начнутся после получения разрешения от оперативных служб, уточнил глава региона.

Минобороны сообщало о шести сбитых за ночь БПЛА в Смоленской области. Губернатор Василий Анохин уточнил, что ночью и в утренние часы в регионе были сбиты и подавлены 14 украинских дронов. В одном из округов области из-за падения обломков БПЛА один человек пострадал, ему уже оказана помощь. Кроме того, был незначительно поврежден гражданский объект.

В небе над Белгородской областью были нейтрализованы пять беспилотников. В 00:08 мск губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. Мирный житель получил ожоги рук и ног, его доставили в больницу. Дом загорелся. В 04:56 Гладков опубликовал сообщение о гибели женщины при сбросе взрывного устройства с беспилотника на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа. В доме также начался пожар. По словам главы региона, за последний день в результате украинских атак погибли три мирных жителя, еще 17 были ранены.

Над Московским регионом, Калужской областью и Крымом силы ПВО сбили по три БПЛА. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотники были уничтожены в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах. В Сухиничском районе при падении БПЛА попал в двухэтажный дом. Девочка 14 лет была легко ранена осколками остекления. Жителей дома временно эвакуировали. Шапша также сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на границе Калужской и Тульской областей. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Силы ПВО также отразили атаки двух БПЛА в Ленинградской области. Столько же единиц было ликвидировано в Липецком регионе.