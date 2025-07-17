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Силы ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России

Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области
Ведомости

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над 12 регионами России. Атаки были отражены с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля, сообщает Минобороны России.

Больше всего БПЛА – 43 единицы – было ликвидировано над территорией Брянской области. Еще 38 воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области, 10 – в Орловской, по шесть – в Смоленской и Воронежской областях.

В небе над Белгородской областью были уничтожены пять БПЛА, над Московским регионом, Калужской областью и Крымом – по три. В Ленинградской области силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, столько же единиц было уничтожено в Липецком регионе. Один БПЛА был сбит в Тульской области.

Ранним утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что трое подростков пострадали при попадании обломков сбитого БПЛА в многоэтажный дом в региональном центре. Инцидент произошел в левобережной части Воронежа. С травмами головы и ссадинами были госпитализированы 16-летний и 12-летний мальчики. Девочка в возрасте 16-лет получила резаные раны рук и ног, медики оказали ей помощь на месте. По меньшей мере четыре квартиры получили повреждения.

Ночью Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Шереметьево» и «Внуково». Ранним утром была ограничена работа петербургского «Пулково». В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме. Кроме того, в 00:35 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропорту Калуги («Грабцево»). Мера действует на момент публикации материала.

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