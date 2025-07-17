Силы ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России

В небе над Белгородской областью были уничтожены пять БПЛА, над Московским регионом, Калужской областью и Крымом – по три. В Ленинградской области силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, столько же единиц было уничтожено в Липецком регионе. Один БПЛА был сбит в Тульской области.