В Лос-Анджелесе 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу
В Лос-Анджелесе на бульваре Санта-Моника автомобиль въехал в толпу. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщается на сайте пожарной службы.
Среди пострадавших как минимум четыре – пять человек находятся в критическом состоянии, еще от восьми до десяти – в тяжелом. Состояние 10–15 человек оценивается как удовлетворительное.
11 июля на пешеходном переходе на Бережковской набережной в Москве электрокар HiPhi проехал на запрещающий красный сигнал светофора и сбил людей, которые переходили дорогу. После автомобиль скрылся с места происшествия. В результате пострадали трое взрослых и двое детей.
Водителя задержали, им оказался 23-летний мужчина. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По данным прокуратуры, подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.