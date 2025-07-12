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Против наехавшего на пешеходов в Москве водителя электрокара возбудили дело

Ведомости

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с участием электрокара HiPhi, который сбил пятерых пешеходов на Бережковской набережной, водитель автомобиля задержан, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Авария на пешеходном переходе у дома 2 по Бережковской набережной произошла вечером 11 июля. По данным полиции, автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, после чего скрылся. В результате пострадали трое взрослых и двое детей.

Позднее сотрудники ДПС задержали подозреваемого, им оказался 23-летний мужчина. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В прокуратуре Москвы уточнили, что в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, добавили в надзорном ведомстве.

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