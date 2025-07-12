Против наехавшего на пешеходов в Москве водителя электрокара возбудили дело

Авария на пешеходном переходе у дома 2 по Бережковской набережной произошла вечером 11 июля. По данным полиции, автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, после чего скрылся. В результате пострадали трое взрослых и двое детей.