Против наехавшего на пешеходов в Москве водителя электрокара возбудили дело
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с участием электрокара HiPhi, который сбил пятерых пешеходов на Бережковской набережной, водитель автомобиля задержан, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
Авария на пешеходном переходе у дома 2 по Бережковской набережной произошла вечером 11 июля. По данным полиции, автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, после чего скрылся. В результате пострадали трое взрослых и двое детей.
Позднее сотрудники ДПС задержали подозреваемого, им оказался 23-летний мужчина. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В прокуратуре Москвы уточнили, что в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, добавили в надзорном ведомстве.