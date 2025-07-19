Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Предыдущие ограничения на работу аэропорта Калуги были сняты в 03:31 мск 19 июля. Кореняко объявил об их введении в 11:37 мск 18 июля. Мера применялась на фоне атак беспилотников по российским регионам.
19 июля Минобороны России писало, что в ночь на 19 июля дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 71 украинский беспилотник над Ростовской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Липецкой областями, а также Московским регионом и Краснодарским краем.