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Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Предыдущие ограничения на работу аэропорта Калуги были сняты в 03:31 мск 19 июля. Кореняко объявил об их введении в 11:37 мск 18 июля. Мера применялась на фоне атак беспилотников по российским регионам.

19 июля Минобороны России писало, что в ночь на 19 июля дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 71 украинский беспилотник над Ростовской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Липецкой областями, а также Московским регионом и Краснодарским краем.

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