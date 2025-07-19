В ДТП на юге Ирана погиб 21 человек

Глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Масуд Абед в то же время сообщил о 34 пострадавших. По его словам, как пишет Al Jazeera, спасательные работы продолжаются, окончательные данные будут обнародованы после завершения работ и проведения детального расследования. По данным IRNA, в Иране за год в результате аварий на дорогах погибли почти 20 000 человек.