В ДТП на юге Ирана погиб 21 человек
Как минимум 21 человек погиб и еще около 30 пострадали в результате аварии на юге Ирана, передает Al Arabiya со ссылкой на государственные СМИ республики.
Автобус перевернулся недалеко от города Кевар в провинции Фарс. Причина ДТП не уточняется. Директор местной больницы Мохсен Афрасиаби сообщил о 21 погибшем и 29 пострадавших.
Глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Масуд Абед в то же время сообщил о 34 пострадавших. По его словам, как пишет Al Jazeera, спасательные работы продолжаются, окончательные данные будут обнародованы после завершения работ и проведения детального расследования. По данным IRNA, в Иране за год в результате аварий на дорогах погибли почти 20 000 человек.