Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово»

Вечером 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотника, которые атаковали столицу. Ночью этого же дня глава города также сообщал об уничтожении 14 дронов, летевших на Москву. Обошлось без пострадавших и разрушений.