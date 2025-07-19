Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово»
В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По словам Кореняко, такие меры нужны для обеспечения безопасности рейсов.
Вечером 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотника, которые атаковали столицу. Ночью этого же дня глава города также сообщал об уничтожении 14 дронов, летевших на Москву. Обошлось без пострадавших и разрушений.
По данным Минобороны России, в ночь на 19 июля российские средства ПВО перехвали 71 украинский беспилотник над Ростовской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Липецкой областями, а также Московским регионом и Краснодарским краем.