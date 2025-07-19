Собянин: на подлете к Москве сбили третий беспилотник

На фоне происходящего Росавиация ввела в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» ограничения на прием и выпуск самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что такие временные меры нужны для обеспечения безопасности рейсов.