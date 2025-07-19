Собянин: на подлете к Москве сбили третий беспилотник

Собянин: на подлете к Москве сбили третий беспилотникВо «Внуково» и «Домодедово» введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали летевший в направлении Москвы украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Вечером 19 июля Собянин писал о нейтрализации двух БПЛА, которые атаковали Москву. Информации о пострадавших или разрушений в результате инцидента не поступало.
На фоне происходящего Росавиация ввела в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» ограничения на прием и выпуск самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что такие временные меры нужны для обеспечения безопасности рейсов.
Минобороны России публиковало сообщение о перехвате 14 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Российские военные отразили атаки с 11:30 мск до 15:00 мск над Брянской областью, Московским регионом, Тверской и Калужской областями.