В аэропорту «Внуково» вновь ввели ограничения
В московском аэропорту «Внуково» повторно введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кроме того, ограничена работа аэропорта Ярославля («Туношна»). Такие меры применяются для обеспечения безопасности рейсов, уточнил Кореняко.
Минобороны России вечером 19 июля сообщало, что дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Из них 15 дронов сбито над Брянской областью, шесть – над Калужской областью. Еще четыре беспилотника нейтрализовано над Московским регионом, над Тульской областью уничтожено два БПЛА.
На фоне сообщений об атаках украинских беспилотников по российским субъектам Росавиация в этот же день вводила ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово», а также воздушной гавани Калуги («Грабцево»). С первых двух аэропортов ограничения сняли, в последнем мера по-прежнему действует.