В аэропорту «Внуково» вновь ввели ограничения

На фоне сообщений об атаках украинских беспилотников по российским субъектам Росавиация в этот же день вводила ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово», а также воздушной гавани Калуги («Грабцево»). С первых двух аэропортов ограничения сняли, в последнем мера по-прежнему действует.