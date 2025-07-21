NYT: в США растет число случаев изъятия органов у живых пациентов

По информации The Times, некоторые компании по закупке органов являются некоммерческими организациями, у которых есть федеральные контракты. Газета пишет, что они преследуют доноров и подталкивают семьи и врачей к тому, чтобы они вызвали смерть пациента. Несмотря на то, что больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, некоторые из них позволяют подобным организациям влиять на решения о лечении.