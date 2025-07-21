NYT: в США растет число случаев изъятия органов у живых пациентов
По всей территории США растет количество случаев, когда врачи пытаются изъять органы у пациентов, которые еще подают признаки жизни. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Отмечается, что эти пациенты дали свое согласие на то, чтобы после смерти стать донорами органов, но врачи пытались изъять их преждевременно, когда люди еще подавали признаки жизни. Издание приводит несколько примеров таких ситуаций.
Исследование газеты выявило модель поспешного принятия решений, в результате которой приоритет отдается потребности в большем количестве органов, а не безопасности потенциальных доноров.
По данным NYT, увеличение подобных случаев произошло по мере того, как система трансплантации все чаще обращалась к типу извлечения органов, называемому донорством после смерти от кровообращения. В прошлом году на его долю пришлось треть всех донорских органов – около 20 000, что в три раза больше, чем пятью годами ранее.
Большинство донорских органов в США поступают от людей с диагностированной смертью головного мозга. Донорство от циркуляторной смерти отличается тем, что такие пациенты находятся на аппарате жизнеобеспечения, часто в коме. Их прогнозы являются скорее медицинским предположением.
По информации The Times, некоторые компании по закупке органов являются некоммерческими организациями, у которых есть федеральные контракты. Газета пишет, что они преследуют доноров и подталкивают семьи и врачей к тому, чтобы они вызвали смерть пациента. Несмотря на то, что больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, некоторые из них позволяют подобным организациям влиять на решения о лечении.
Донорство от циркуляторной смерти было запрещено в США. Ситуация начала меняться в 1990-х гг., когда умирающая пациентка обратилась в Медицинский центр Университета Питтсбурга с просьбой отключить ее систему жизнеобеспечения и пожертвовать ее органы. Больница удовлетворила пожелания женщины, а затем потратила два года на разработку рекомендаций для будущих случаев. Использование этой практики постепенно распространялось.