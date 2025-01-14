В России выполнили более 3000 трансплантаций органов в 2024 году
В прошлом году в России выполнили 3300 трансплантаций органов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова, академик РАН Сергей Готье.
«Мы в 2024 г. продолжили рост числа трансплантаций. Это хорошая тенденция, которая сохранялась до пандемии. Потом у нас был некий спад в возможности оказания этой помощи, по совершенно понятным причинам. Потом мы начали снова восхождение уже где-то от 2000 трансплантаций. Мы выполнили 3300 трансплантаций в РФ, из них 2000 трансплантаций почек», – рассказал Готье.
В прошлом году был установлен исторический рекорд по трансплантации легких в России. К 23 декабря было совершено 35 пересадок, среди которых две трансплантации сердечно-легочного комплекса.
Лидерами по оказанию такой медицинской помощи являются Москва, Татарстан, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область.
Всего, по словам Готье, в России более 22 000 пациентов с пересаженными органами. С ними на постоянной основе проводятся телемедицинские консультации.
В июле главный врач областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону Светлана Пискунова сообщила, что в областном детском хирургическом центре инновационных технологий в 2025 г. начнут проводить операции по пересадке костного мозга. По ее словам, все необходимое оборудование для проведения таких операций в ростовском медучреждении, которое открылось в мае, должно быть поставлено в 2024 г.