В России выполнили более 3000 трансплантаций органов в 2024 году

«Мы в 2024 г. продолжили рост числа трансплантаций. Это хорошая тенденция, которая сохранялась до пандемии. Потом у нас был некий спад в возможности оказания этой помощи, по совершенно понятным причинам. Потом мы начали снова восхождение уже где-то от 2000 трансплантаций. Мы выполнили 3300 трансплантаций в РФ, из них 2000 трансплантаций почек», – рассказал Готье.