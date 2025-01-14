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В России выполнили более 3000 трансплантаций органов в 2024 году

Ведомости

В прошлом году в России выполнили 3300 трансплантаций органов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

«Мы в 2024 г. продолжили рост числа трансплантаций. Это хорошая тенденция, которая сохранялась до пандемии. Потом у нас был некий спад в возможности оказания этой помощи, по совершенно понятным причинам. Потом мы начали снова восхождение уже где-то от 2000 трансплантаций. Мы выполнили 3300 трансплантаций в РФ, из них 2000 трансплантаций почек», – рассказал Готье.

В прошлом году был установлен исторический рекорд по трансплантации легких в России. К 23 декабря было совершено 35 пересадок, среди которых две трансплантации сердечно-легочного комплекса.

Лидерами по оказанию такой медицинской помощи являются Москва, Татарстан, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область.

Всего, по словам Готье, в России более 22 000 пациентов с пересаженными органами. С ними на постоянной основе проводятся телемедицинские консультации.

В июле главный врач областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону Светлана Пискунова сообщила, что в областном детском хирургическом центре инновационных технологий в 2025 г. начнут проводить операции по пересадке костного мозга. По ее словам, все необходимое оборудование для проведения таких операций в ростовском медучреждении, которое открылось в мае, должно быть поставлено в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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