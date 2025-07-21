Из-за непогоды в Москве временно ограничили движение в некоторых районах

Кроме того, в сообщении уточняется, что движение на Шелепихинской набережной в районе д. 2А, ст. 3 восстановлено. Нагрузка на дорогах повышена на ТТК в районе Чурской эстакады и в районе Киевского путепровода а также на МКАД в районе Каширского шоссе. Свободно – на проспекте Маршала Жукова, на МКАД в районе Осташковского шоссе и на Ленинградском шоссе.