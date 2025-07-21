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Из-за непогоды в Москве временно ограничили движение в некоторых районах

Ведомости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает о 5-балльной загруженности дорожной сети. Из-за сложных погодных условий движение на отдельных участках временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале дептранса Москвы. 

Временно закрыты для движения:

  • участок Волоколамского шоссе около д. 142;

  • участок ул. Адмирала Корнилова у д. 65Б/1;

  • проектируемый проезд №4062 на Нагатинской набережной.

Круглосуточное наблюдение за транспортной ситуацией осуществляют операторы ситуационного центра и мобильные бригады дорожного патруля.

Дептранс рекомендует воспользоваться городским транспортом, который функционирует в обычном режиме. Если же необходимо передвигаться на автомобиле, лучше запланировать поездку после 20:00.

Кроме того, в сообщении уточняется, что движение на Шелепихинской набережной в районе д. 2А, ст. 3 восстановлено. Нагрузка на дорогах повышена на ТТК в районе Чурской эстакады и в районе Киевского путепровода а также на МКАД в районе Каширского шоссе. Свободно – на проспекте Маршала Жукова, на МКАД в районе Осташковского шоссе и на Ленинградском шоссе.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продлятся до вечера, а скорость ветра может усиливаться до 15 метров в секунду.

По данным на 9:00 в Москве зафиксированы значительные осадки: на ВДНХ – 28 мм, в районе Балчуга – 39 мм, а в Тушине выпало 49 мм дождя. Это составляет более половины (58%) месячной нормы.

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