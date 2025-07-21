На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 2000 автомобилей

1 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что республику в первом полугодии 2025 г. посетили более 2,3 млн туристов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. В июне регион принял около 830 000 путешественников. Основной поток туристов – 59% – прибыл на полуостров через Крымский мост. Еще 29% отдыхающих добрались до Крыма на поездах, 12% – через исторические регионы.