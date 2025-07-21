На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 2000 автомобилей
В очередях на автоподходах к Крымскому мосту скопились суммарно 2005 транспортных средств. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В очереди со стороны Тамани находится 1355 автомобилей. Автомобилистам предстоит ждать проезда более трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 650 транспортных средств. Ожидание составит более двух часов.
20 июля Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым, в том числе железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты. Рекомендацию выпустили после того, как перед мостом со стороны Тамани образовалась пробка из порядка 1000 автомобилей.
1 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что республику в первом полугодии 2025 г. посетили более 2,3 млн туристов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. В июне регион принял около 830 000 путешественников. Основной поток туристов – 59% – прибыл на полуостров через Крымский мост. Еще 29% отдыхающих добрались до Крыма на поездах, 12% – через исторические регионы.