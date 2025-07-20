РСТ призвал туристов добираться до Крыма в обход моста

По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, очереди у Крымского моста фиксировались и ночью, к 15:00 мск со стороны Тамани находится 712 транспортных средств, со стороны Керчи проезда ожидают 295 машин. Канал также опубликовал маршрут по Новороссии, который начинается в Ростове-на-Дону и заканчивается в Симферополе. Время в пути по федеральной трассе превышает девять часов.