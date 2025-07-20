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РСТ призвал туристов добираться до Крыма в обход моста

Ведомости

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам изучить альтернативные способы проезда в Крым, в том числе добираться до полуострова поездом. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Союз обратил внимание на пробку, которая образовалась перед мостом со стороны Тамани. По данным РСТ, очередь из порядка 1000 автомобилей растянулась на несколько километров. Автомобилисты будут ждать проезда от двух до трех часов. 

«Российский союз туриндустрии рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», – приводит «РИА Новости» заявление РСТ.

По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, очереди у Крымского моста фиксировались и ночью, к 15:00 мск со стороны Тамани находится 712 транспортных средств, со стороны Керчи проезда ожидают 295 машин. Канал также опубликовал маршрут по Новороссии, который начинается в Ростове-на-Дону и заканчивается в Симферополе. Время в пути по федеральной трассе превышает девять часов.

1 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республику в первом полугодии 2025 г. посетили более 2,3 млн туристов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. По его словам, в июне регион принял порядка 830 000 отдыхающих. Основной поток туристов – 59% – прибыл на полуостров через Крымский мост на автомобилях и автобусах. Еще 29% путешественников добрались до Крыма на поездах, 12% – через территорию «исторических» регионов.

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