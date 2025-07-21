Во Франции начали расследование в отношении соцсети X из-за сбора данных
Власти Франции начали уголовное расследование в отношении социальной сети X по подозрению в манипуляции ее алгоритмом и незаконном сборе данных. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление компании.
В заявлении говорится, что французские власти запросили доступ к алгоритму рекомендаций компании, а также к данным «обо всех сообщениях пользователей на платформе».
В X же отрицают обвинения и «не согласны с требованиями французских властей». Кроме того, представители платформы раскритиковали расследование и назвали его политически мотивированным.
16 июня основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую прессу в атаке на мессенджер. Он назвал показательным то, что французские СМИ не освещали его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, где Дуров рассказал о своем заключении во Франции.
В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции местными правоохранительными органами. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях.