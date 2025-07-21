При крушении самолета в Бангладеш погибли 19 человек

12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Лондон, упал на жилой квартал на западе Индии. На борту судна было 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека, включая жертв на земле. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого лайнера в истории.