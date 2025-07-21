При крушении самолета в Бангладеш погибли 19 человек
Как минимум 19 человек погибли и свыше 100 были ранены при падении самолета F7 ВВС Бангладеш на территории колледжа Майлстоун в Дакке. Об этом сообщает The Daily Star.
ЧП произошло в районе Уттара. Уточняется, что самолет рухнул около 13:30 по местному времени (10:30 мск), спустя 24 минуты после взлета. Проводятся спасательные операции.
12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Лондон, упал на жилой квартал на западе Индии. На борту судна было 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека, включая жертв на земле. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого лайнера в истории.
В конце июня государственный министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол говорил, что Агентство по расследованию авиационных происшествий страны (AAIB) рассматривает в качестве одной из причин крушения Boeing 787 Dreamliner возможность саботажа.