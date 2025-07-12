Причиной крушения Boeing в Индии могло стать отключение подачи топлива
Причиной крушения Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня стало прекращение подачи топлива в двигатели. Это следует из предварительного отчета Агентства по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB), передает CNN.
Следователям удалось получить данные из «черных ящиков» самолета, включая 49 часов полетных данных и два часа аудиозаписей из кабины экипажа, в том числе до момента крушения. Согласно отчету, самолет достиг воздушной скорости 180 узлов, когда выключатели подачи топлива обоих двигателей «перешли из положения Run в положение Cutoff один за другим с интервалом в 1 секунду».
«На записи переговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил газ. Тот отвечает, что он этого не делал», – говорится в отчете.
Вскоре после этого переключатели вернули в положение, в котором они должны были быть, и двигатели были в процессе повторного запуска, когда произошла авария.
По словам аналитика CNN по безопасности Дэвида Суси, случайное отключение подачи топлива на данном самолете невозможно – переключатели видов топлива спроектированы таким образом, что случаи, когда они были случайно выключены, «крайне редки». «На протяжении многих лет эти переключатели совершенствовались, чтобы гарантировать невозможность их случайного перемещения и отсутствие автоматического срабатывания. Они не двигаются сами по себе», – сказал Суси.
AAIB рассматривают саботаж возможной версией крушения Air India. При подобных авиакатастрофах никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей через несколько секунд после взлета самолета, заявил ранее госминистр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол. По данным CNN, командиром воздушного судна был 56-летний мужчина с опытом полета более 15 000 часов. Вторым пилотом был 32-летний мужчина с более 3400 часами полетов.
Boeing, выполнявший рейс в Лондон, упал вскоре после взлета в жилом квартале на здание общежития. На его борту было 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека, включая жертв на земле. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого лайнера в истории.