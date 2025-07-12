Причиной крушения Boeing в Индии могло стать отключение подачи топлива

По словам аналитика CNN по безопасности Дэвида Суси, случайное отключение подачи топлива на данном самолете невозможно – переключатели видов топлива спроектированы таким образом, что случаи, когда они были случайно выключены, «крайне редки». «На протяжении многих лет эти переключатели совершенствовались, чтобы гарантировать невозможность их случайного перемещения и отсутствие автоматического срабатывания. Они не двигаются сами по себе», – сказал Суси.