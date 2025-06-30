В Индии назвали саботаж возможной причиной крушения Air India

Самолет Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, потерпел крушение 12 июня. Воздушное судно упало вскоре после взлета в жилом квартале на здание общежития для врачей. На его борту было 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека, включая жертв на земле.