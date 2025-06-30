В Индии назвали саботаж возможной причиной крушения Air India
Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) рассматривает в качестве одной из причин крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в штате Гуджарат на западе Индии возможность саботажа. Об этом заявил государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол в интервью телеканалу NDTV.
«Следственные органы сейчас тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося самолета и учитывают все версии причин катастрофы, включая возможный акт саботажа», – уточнил министр.
По его словам, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей через несколько секунд после взлета самолета.
Самолет Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, потерпел крушение 12 июня. Воздушное судно упало вскоре после взлета в жилом квартале на здание общежития для врачей. На его борту было 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате авиакатастрофы погибли 274 человека, включая жертв на земле.
AAIB начало официальное расследование авиакатастрофы. Авария с Boeing 787 Dreamliner стала первой катастрофой такого лайнера в истории.