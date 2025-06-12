Пилот рейса Air India предупредил о потере тяги за несколько секунд до крушения
Капитан рейса Air India предупредил, что его самолет «теряет мощность» за несколько секунд до того, как он врезался в общежитие в Ахмадабаде, передает The Telegraph.
«Mayday... нет тяги, потеря мощности, невозможно поднять [самолет]», – предупредил капитан Сумит Сабхарвал, который имел опыт полета в 8200 часов, когда самолет начал шататься.
Boeing 787-8 Dreamliner, направляющийся в Лондон, упал в густонаселенный пригород через несколько секунд после взлета. По меньшей мере 290 человек погибли после крушения. Самолет врезался в общежитие для врачей. На снимках видно, что хвост самолета торчит из здания. Полиция сообщила, что в число погибших входят люди, находившиеся как в самолете, так и на земле.
Считается, что один человек, Вишваш Кумар Рамеш, гражданин Великобритании, является единственным выжившим. Он сбежал через аварийный выход с места 11A.
По словам министра гражданской авиации Индии Рама Мохана Наиду Кинджарапу, Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) начало официальное расследование авиакатастрофы, пишет CNN. Представители авиационной отрасли США и Великобритании также направляют своих следователей для оказания помощи.