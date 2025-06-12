Пилот рейса Air India предупредил о потере тяги за несколько секунд до крушения

Boeing 787-8 Dreamliner, направляющийся в Лондон, упал в густонаселенный пригород через несколько секунд после взлета. По меньшей мере 290 человек погибли после крушения. Самолет врезался в общежитие для врачей. На снимках видно, что хвост самолета торчит из здания. Полиция сообщила, что в число погибших входят люди, находившиеся как в самолете, так и на земле.