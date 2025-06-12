Один человек выжил при крушении самолета Air India
При крушении пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии выжил один человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендра Малика.
«Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Он был найден в больнице и находится на лечении. Пока ничего точно не могу сказать о количестве погибших. Число погибших может возрасти, поскольку самолет упал в жилом районе», – сказал он.
12 июня самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета в индийском штате Гуджарат. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа.
Сообщалось о жертвах на земле. Самолет упал на жилой район, основной удар пришелся здание общежития для медиков. The New Indian Express писал, что подтверждена смерть 10 студентов.