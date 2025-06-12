Полиция: все 242 человека, находившиеся на борту Air India, погибли
Комиссар полиции города Ахмадабада сообщил, что, по всей видимости, выживших среди 242 человек на борту в результате крушения самолета нет, передает CNN.
Г.С. Малик добавил, что, если бы самолет упал в жилом районе с офисами, «некоторые местные жители также могли погибнуть». «Точные цифры потерь уточняются», – сказал он.
Около 15:00 мск аэропорт Ахмадабада возобновил работу, но с ограниченным числом рейсов, говорится в сообщении на X.
Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпаниями для получения актуального расписания рейсов.
Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии.