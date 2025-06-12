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Что известно о крушении пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде

В первой авиакатастрофе Boeing 787 Dreamliner могли погибнуть минимум 110 человек
Елена Вострикова
Ajit Solanki / AP Photo
Ajit Solanki / AP Photo

  • Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмедабад — Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада в штате Гуджарат на западе Индии.

  • По данным NDRF, сигнал бедствия был зафиксирован за несколько минут до катастрофы. Согласно данным ADS-B о рейсе AI171, воздушное судно достигло максимальной высоты около 625 футов, после чего резко пошло на снижение. Самолет рухнул в жилом квартале. Он упал на здание общежития для врачей.

  • По данным полиции, на борту упавшего лайнера Boeing 787 находились 242 человека: 230 взрослых пассажиров и детей, а также 12 членов экипажа.

  • По данным телеканала News18, как минимум 40 человек погибли в результате крушения. При этом телеканал TimesNow утверждает, что погибло минимум 110 человек. Есть выжившие, их число уточняется. По данным NDTV, несколько пострадавших были доставлены в больницы.

  • Россиян на борту не было. Это подтвердили в Генеральном консульстве РФ в Мумбаи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты продолжают проверку сведений.

  • По информации Reuters, на борту находились 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один гражданин Канады.

  • Потерпевший крушение самолет – Boeing 787 Dreamliner. Широкофюзеляжный самолет с двумя двигателями. Это первая катастрофа такого самолета в истории.

  • Его пилотировал капитан Сумит Сабхарвал с 8200 часами летного опыта.

  • Самолет этой модели был представлен в 2009 году — более тысячи бортов были поставлены десяткам авиакомпаний. Портфель заказов на него превышает тысячу. Котировки Boeing упали более чем на 8%.

The Times of India пишет, что главный министр штата Гуджарат Бхупендра Пател отдал распоряжение «немедленно приступить к спасательным и гуманитарным работам, а также организовать экстренное лечение раненых пассажиров». Работа аэропорта Ахмедабада временно приостановлена из-за авиакатастрофы. Это решение было принято для обеспечения безопасности и проведения расследования на месте происшествия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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