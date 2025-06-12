Что известно о крушении пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде

По данным NDRF, сигнал бедствия был зафиксирован за несколько минут до катастрофы. Согласно данным ADS-B о рейсе AI171, воздушное судно достигло максимальной высоты около 625 футов, после чего резко пошло на снижение. Самолет рухнул в жилом квартале. Он упал на здание общежития для врачей.