При крушении самолета в Индии погибли более 300 человек

При крушении самолета в Индии погибли более 300 человекС места крушения пока извлечено 204 тела – полиция
«Полиция Ахмадабада подтвердила гибель всех 242 человек, находившихся на борту рейса Air India. По данным источников в полиции, еще 75 тел были обнаружены в апартаментах Atulyam Flats, где размещался персонал гражданской больницы в Мегани Нагаре, где потерпел крушение самолет», – говорится в сообщении.
Как уточняет индийское издание со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Малика, с места крушения пока извлечено 204 тела.
Вместе с тем ранее сообщалось об одном выжившем при авиакатастрофе – это гражданин Великобритании индийского происхождения. Утверждалось, что он сидел в первом ряду самолета.
Авиакатастрофа произошла в штате Гуджарат на западе Индии 12 июня. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, упал вскоре после взлета. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа. Самолет упал на здание общежития для врачей.