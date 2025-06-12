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При крушении самолета в Индии погибли более 300 человек

С места крушения пока извлечено 204 тела – полиция
Ведомости

В результате крушения пассажирского самолета в Индии погибли 317 человек. Об этом пишет The New Indian Express. Reuters при этом сообщает со ссылкой на сотрудника полиции, что погибли более 290 человек.

«Полиция Ахмадабада подтвердила гибель всех 242 человек, находившихся на борту рейса Air India. По данным источников в полиции, еще 75 тел были обнаружены в апартаментах Atulyam Flats, где размещался персонал гражданской больницы в Мегани Нагаре, где потерпел крушение самолет», – говорится в сообщении.

Как уточняет индийское издание со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Малика, с места крушения пока извлечено 204 тела.

Вместе с тем ранее сообщалось об одном выжившем при авиакатастрофе – это гражданин Великобритании индийского происхождения. Утверждалось, что он сидел в первом ряду самолета.

Авиакатастрофа произошла в штате Гуджарат на западе Индии 12 июня. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмадабад – Лондон, упал вскоре после взлета. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа. Самолет упал на здание общежития для врачей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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