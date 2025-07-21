Генпрокуратура России объявила нежелательным фонд из Германии

Фонд был основан в Германии в 1990 г. и имеет филиалы и представительства по всему миру. Целью своего существования он указал политическое и общественное просвещение, содействие международному взаимопониманию. Генпрокуратура утверждает, что на самом же деле организация реализует программы и проекты, которые направлены «на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России».