Генпрокуратура России объявила нежелательным фонд из Германии
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации (НПО) Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Фонд был основан в Германии в 1990 г. и имеет филиалы и представительства по всему миру. Целью своего существования он указал политическое и общественное просвещение, содействие международному взаимопониманию. Генпрокуратура утверждает, что на самом же деле организация реализует программы и проекты, которые направлены «на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России».
Кроме того, фонд распространяет материалы иностранных агентов и иностранных и международных НПО, чья деятельность считается нежелательной в России.
8 июля Генпрокуратура включила американский Йельский университет в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
В ведомстве указали, что учреждение принимает участие в кампаниях по дискредитации российских властей и поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности России. В университете также проводятся мероприятия, направленные против интересов РФ, а исследователи по заказу спецслужб ищут способы конфискации российских активов для финансирования Украины.