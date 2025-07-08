Йельский университет признан нежелательной организацией в России
Генпрокуратура РФ внесла американский Йельский университет в список нежелательных организаций. В ведомстве заявили, что университет участвует в кампаниях по дискредитации российских властей и поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности страны.
По данным Генпрокуратуры, в Йельском университете проводятся мероприятия, направленные против интересов России, а исследователи по заказу спецслужб ищут способы конфискации российских активов для финансирования Украины.
В ведомстве добавили, что на базе Йельского университета функционирует школа международных отношений, которая является «своеобразным центром подготовки лидеров протестной активности». Ее российские выпускники, указано в публикации, являются руководителями и участниками организации «Фонд борьбы с коррупцией
В начале июня статус нежелательной организации в РФ от Генпрокуратуры получил The British Council