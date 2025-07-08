Йельский университет признан нежелательной организацией в России

В начале июня статус нежелательной организации в РФ от Генпрокуратуры получил The British Council (организация признана нежелательной на территории РФ) . Тогда сообщалось, что решение обусловлено тем, что организация действует в соответствии с интересами правительства Великобритании и получает финансирование из госбюджета, несмотря на то, что заявляет о своей независимости. По данным ведомства, организация под видом образовательных и культурных программ дискредитирует политику властей РФ.