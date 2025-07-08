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Йельский университет признан нежелательной организацией в России

Ведомости

Генпрокуратура РФ внесла американский Йельский университет в список нежелательных организаций. В ведомстве заявили, что университет участвует в кампаниях по дискредитации российских властей и поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности страны.

По данным Генпрокуратуры, в Йельском университете проводятся мероприятия, направленные против интересов России, а исследователи по заказу спецслужб ищут способы конфискации российских активов для финансирования Украины.

В ведомстве добавили, что на базе Йельского университета функционирует школа международных отношений, которая является «своеобразным центром подготовки лидеров протестной активности». Ее российские выпускники, указано в публикации, являются руководителями и участниками организации «Фонд борьбы с коррупцией (считается в России иноагентом, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)». Они, по данным ведомства, использовали знания и технологии, полученные в школе, чтобы добиваться эскалации различных протестов в России.

В начале июня статус нежелательной организации в РФ от Генпрокуратуры получил The British Council (организация признана нежелательной на территории РФ). Тогда сообщалось, что решение обусловлено тем, что организация действует в соответствии с интересами правительства Великобритании и получает финансирование из госбюджета, несмотря на то, что заявляет о своей независимости. По данным ведомства, организация под видом образовательных и культурных программ дискредитирует политику властей РФ.

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