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Генпрокуратура признала нежелательной работу The British Council

Ведомости

Деятельность международной организации The British Council признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Несмотря на заявления о независимости, организация действует в соответствии с интересами правительства Великобритании, подотчетна парламенту и получает финансирование от британского внешнеполитического ведомства.

Под видом образовательных и культурных программ, включая обучение английскому языку, участники совета продвигают британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики. Одновременно ведется активная поддержка движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). The British Council участвует в проектах, направленных на систематическую дискредитацию внутренней и внешней политики РФ.

Среди целей – «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности». В сотрудничестве с другими нежелательными структурами The British Council реализует программу так называемого «культурного взаимодействия», нацеленную на консолидацию прибалтийских антироссийских сил. Особое внимание уделяется работе с молодежью, в том числе привлечению выпускников стипендиальной программы Chevening, организатором которой является сама The British Council. Главной миссией участники видят создание «мировой сети агентов британского влияния».

29 мая Минюст РФ внес международную правозащитную организацию Amnesty International в реестр нежелательных иностранных организаций. Организация стала 286-й в общем списке ведомства. По мнению Генпрокуратуры РФ, штаб-квартира организации в Лондоне является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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