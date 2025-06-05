Генпрокуратура признала нежелательной работу The British Council
Деятельность международной организации The British Council признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Несмотря на заявления о независимости, организация действует в соответствии с интересами правительства Великобритании, подотчетна парламенту и получает финансирование от британского внешнеполитического ведомства.
Под видом образовательных и культурных программ, включая обучение английскому языку, участники совета продвигают британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики. Одновременно ведется активная поддержка движения ЛГБТ
Среди целей – «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности». В сотрудничестве с другими нежелательными структурами The British Council реализует программу так называемого «культурного взаимодействия», нацеленную на консолидацию прибалтийских антироссийских сил. Особое внимание уделяется работе с молодежью, в том числе привлечению выпускников стипендиальной программы Chevening, организатором которой является сама The British Council. Главной миссией участники видят создание «мировой сети агентов британского влияния».
29 мая Минюст РФ внес международную правозащитную организацию Amnesty International в реестр нежелательных иностранных организаций. Организация стала 286-й в общем списке ведомства. По мнению Генпрокуратуры РФ, штаб-квартира организации в Лондоне является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».