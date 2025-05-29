Amnesty International внесли в список нежелательных международных организаций
Министерство юстиции РФ внесло международную правозащитную организацию Amnesty International в реестр нежелательных иностранных организаций. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Организация заняла 286-е место в общем списке Минюста.
19 мая Генеральная прокуратура РФ признала деятельность Amnesty International нежелательной на территории страны. По мнению представителей надзорного ведомства, штаб-квартира организации в Лондоне является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».
В Генпрокуратуре подчеркнули, что с начала спецоперации Amnesty International активно способствует эскалации конфликта. В частности, организация оправдывала преступления украинских военных, призывала к увеличению их финансирования, а также продвигала политическую и экономическую изоляцию России. Кроме того, по данным ведомства, Amnesty International поддерживает экстремистские организации и финансирует иноагентов.