Amnesty International внесли в список нежелательных международных организаций

В Генпрокуратуре подчеркнули, что с начала спецоперации Amnesty International активно способствует эскалации конфликта. В частности, организация оправдывала преступления украинских военных, призывала к увеличению их финансирования, а также продвигала политическую и экономическую изоляцию России. Кроме того, по данным ведомства, Amnesty International поддерживает экстремистские организации и финансирует иноагентов.