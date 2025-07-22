Орешкин предрек глобальную депопуляцию после 2040-х годов

При этом он отметил, что мир долгое время занимался вопросами о том, как справляться с быстрорастущим населением и хватит ли на Земле еды и энергоресурсов. В связи с этим, по мнению Орешкина, новый экономический рост сначала затронет страны Южной Азии, а затем будет наблюдаться в странах Африки.