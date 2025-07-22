Орешкин предрек глобальную депопуляцию после 2040-х годов
Ключевым вызовом для мировой экономики станет депопуляция, когда численность населения планеты пойдет на спад в 2040-х гг., заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».
«В целом население планеты достигнет своего пика в 40-е гг. этого столетия и дальше пойдет вниз. На самом деле, ключевой вызов и ключевой риск нашей цивилизации – это ее вымирание и депопуляция», – подчеркнул Орешкин и анонсировал все более яркие заявления по этому поводу в ближайшие годы.
При этом он отметил, что мир долгое время занимался вопросами о том, как справляться с быстрорастущим населением и хватит ли на Земле еды и энергоресурсов. В связи с этим, по мнению Орешкина, новый экономический рост сначала затронет страны Южной Азии, а затем будет наблюдаться в странах Африки.
В апреле предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал демографический кризис ключевой проблемой будущего в Китае. В то же время бизнесмен выразил уверенность, что это касается почти каждой страны на Земле. Комментируя пост американского блогера Марио Науфала о сокращении населения в Китае третий год подряд, Маск также написал: «Демографический коллапс – это экзистенциальная проблема».