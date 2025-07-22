Главу банка «Снежинский» арестовали на 2 месяца
Главу правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова арестовали на 2 месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в суде.
Центральный районный суд Челябинска удовлетворил просьбу следствия об аресте подсудимого до 21 сентября.
По версии следствия, в 2021–2025 гг. Богданчиков регулярно получал деньги от банковского агента за содействие в передаче в Дом.РФ документов для получения бюджетных средств на фиктивные сделки по поддержке многодетных семей.
Он также мог возглавлять преступную схему по искусственному завышению выплат или оформлению кредитов на подставных лиц, что привело к хищению свыше 1 млрд руб. из средств Дом.РФ.
Против Богданчикова возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ст. 204 УК РФ), проведены обыски.