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Главу банка «Снежинский» арестовали на 2 месяца

Ведомости

Главу правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова арестовали на 2 месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в суде.

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил просьбу следствия об аресте подсудимого до 21 сентября.

Топ-менеджера банка «Снежинский» 21 июля задержали сотрудники ФСБ. Богданчикова подозревают в коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд руб. у Дом.РФ.

По версии следствия, в 2021–2025 гг. Богданчиков регулярно получал деньги от банковского агента за содействие в передаче в Дом.РФ документов для получения бюджетных средств на фиктивные сделки по поддержке многодетных семей.

Он также мог возглавлять преступную схему по искусственному завышению выплат или оформлению кредитов на подставных лиц, что привело к хищению свыше 1 млрд руб. из средств Дом.РФ.

Против Богданчикова возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ст. 204 УК РФ), проведены обыски.

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