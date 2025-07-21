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ФСБ задержала топ-менеджера банка «Снежинский» по подозрению в хищении у Дом.РФ

Ведомости

ФСБ задержала топ-менеджера банка «Снежинский» Федора Богданчикова по подозрению в коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд руб. у Дом.РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, в период с 2021 по 2025 г. Богданчиков регулярно получал денежные средства от своего банковского агента за содействие в передаче в Дом.РФ документов, предназначенных для получения бюджетных средств, выделяемых на фиктивные сделки в поддержку многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн руб. Задержанный также мог возглавлять преступную схему, в рамках которой происходило искусственное завышение сумм выплат или оформление кредитов на подставных лиц, что привело к хищению более 1 млрд руб. из средств Дом.РФ.

В правоохранительных органах также сообщили, что по месту жительства и работы Богданчикова провели обыски, в его отношении возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ст. 204 УК РФ). Сейчас решается вопрос о его аресте.

20 июля «РИА Новости» сообщало, что в Брянской области расследуют дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств при возведении фортификаций в приграничных районах. Отмечается, что по этому делу в мае суд арестовал счета Светланы Афанасьевой «в пределах» 20,8 млн руб. Агентству в объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что дело Афанасьевой пока не поступало, меру пресечения ей не избирали.

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