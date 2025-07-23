В Росавиации заявили о штатной работе российских аэропортов

В ночь на 23 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 33 беспилотника над российскими регионами. Шесть из них было сбито в Нижегородской области. Еще 12 дронов военные перехватили в небе над Тульской областью, 11 – над Ростовской областью. Два БПЛА ликвидировано в Брянском регионе. По одной воздушной цели нейтрализовано в Курской и Калужской областях.