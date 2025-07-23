В Росавиации заявили о штатной работе российских аэропортов
Российские аэропорты работают штатно, воздушные гавани принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства пояснил, что сообщение о ситуации в аэропортах оставит «в закрепе» в Telegram-канале и будет корректировать его по обстановке.
В ночь на 23 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 33 беспилотника над российскими регионами. Шесть из них было сбито в Нижегородской области. Еще 12 дронов военные перехватили в небе над Тульской областью, 11 – над Ростовской областью. Два БПЛА ликвидировано в Брянском регионе. По одной воздушной цели нейтрализовано в Курской и Калужской областях.
На фоне попыток атак Росавиация ограничивала работу аэропортов Нижнего Новгорода «Стригино» и Калуги «Грабцево». В настоящий момент меры сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.