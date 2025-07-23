В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи
На острове Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи. Он выбросил столб пепла на высоту 1,6 км над кратером. Об этом сообщает Antara со ссылкой на наблюдательный пост.
В связи с этим облака густого пепла распространяются в юго-восточном направлении. Извержение было зафиксировано около 7:23 по местному времени (3:23 мск) с максимальной амплитудой 30,5 мм и продолжалось одну минуту 18 секунд. На близлежащих территориях был установлен уровень опасности второго уровня.
16 июля произошло извержение вулкана Сундхнукур на исландском полуострове Рейкьянес. Сообщалось, что координационный центр гражданской обороны был активирован сразу после того, как на территории полуострова прошла серия землетрясений и извержений магмы. Несмотря на отсутствие угрозы, в городе Гриндавик около 2:00 (5:00 мск) началась эвакуация, через час процесс был завершен.