В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи

16 июля произошло извержение вулкана Сундхнукур на исландском полуострове Рейкьянес. Сообщалось, что координационный центр гражданской обороны был активирован сразу после того, как на территории полуострова прошла серия землетрясений и извержений магмы. Несмотря на отсутствие угрозы, в городе Гриндавик около 2:00 (5:00 мск) началась эвакуация, через час процесс был завершен.