Роспотребнадзор выявил 114 случаев заболевания новым вариантом коронавируса

Как рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, вариант XFG (Stratus, Стратус) возник в результате слияния подвариантов вируса LF.7 и LP.8.1.2. Для него характерны высокая заразность и в основном легкие симптомы, схожие с другими вариантами омикрона. Как отличительную особенность Хафизов отметил осиплость или сиплость голоса.