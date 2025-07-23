Роспотребнадзор выявил 114 случаев заболевания новым вариантом коронавируса
В России зафиксировано 114 случаев варианта коронавируса XFG, также известного как Stratus. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Первый случай заболевания этим вариантом был обнаружен в стране 24 апреля. По данным Роспотребнадзора, 54% выявленных случаев XFG приходятся на Москву.
Как рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, вариант XFG (Stratus, Стратус) возник в результате слияния подвариантов вируса LF.7 и LP.8.1.2. Для него характерны высокая заразность и в основном легкие симптомы, схожие с другими вариантами омикрона. Как отличительную особенность Хафизов отметил осиплость или сиплость голоса.
«Не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах», – сообщил он.
Осенью прошлого года Роспотребнадзор сообщал о распространении нового варианта коронавируса XEC. Симптомы XEC называли «классическими» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль.
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что разработанные вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса.