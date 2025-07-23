Понятие туруслуг стало законодательно закрепленным в России

В соответствии с законом субъектами туристической деятельности теперь могут быть юрлица, ИП и физлица. Статус объектов этой отрасли приобрели здания, строения, сооружения и транспорт. Они обязательно должны быть в собственности или в аренде у субъектов туристической деятельности.