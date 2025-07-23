Понятие туруслуг стало законодательно закрепленным в России
Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому в российском правовом поле официально появляются понятия туристических услуг, объектов и субъектов туристской индустрии. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
С 1 сентября 2025 г., когда документ вступит в силу, в законодательстве РФ туристской услугой будет считаться услуга, оказываемая туроператорами, турагентами, гостиницами, экскурсоводами, гидами, инструкторами-проводниками. В этот перечень также добавлены владельцы горнолыжных и пляжных комплексов.
В соответствии с законом субъектами туристической деятельности теперь могут быть юрлица, ИП и физлица. Статус объектов этой отрасли приобрели здания, строения, сооружения и транспорт. Они обязательно должны быть в собственности или в аренде у субъектов туристической деятельности.
Более широкое понятие туристской индустрии включает в себя также те элементы комплекса, которые затрагивают объекты туристической деятельности. В нее также входят организации, которые перевозят, лечат путешественников и предоставляют им питание, обеспечивают их развлечениями.
Законопроект был принят Госдумой во втором и окончательном третьем чтении 8 июля. Он вносит изменения в закон «Об основах туристской деятельности в РФ».