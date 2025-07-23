Голикова рассказала Путину о росте числа врачей

Вице-премьер напомнила, что инициатива «Земский доктор» начала действовать в 2012 г., а спустя шесть лет ее распространили и на средний медперсонал. По ее словам, за годы реализации проекта в селах и небольших городах трудоустроились порядка 72 000 специалистов, а затраты на программу достигли почти 73 млрд руб.