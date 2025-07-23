Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Голикова рассказала Путину о росте числа врачей

Ведомости

За последние два года в России стало на 16 000 врачей больше – такой рост обеспечен нацпроектом «Здравоохранение» и программами поддержки медиков, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным вице-премьера Голиковой, озвученным на совещании у президента, в российском здравоохранении работают 558 000 врачей (из них 9% в селах) и свыше миллиона специалистов со средним медобразованием (14,6% в сельской местности).

«Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за последние два года количество врачей в целом у нас возросло более чем на 16 000», – отметила вице-премьер РФ (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, за минувшие два года показатель оттока медработников среднего звена удалось значительно снизить.

Вице-премьер напомнила, что инициатива «Земский доктор» начала действовать в 2012 г., а спустя шесть лет ее распространили и на средний медперсонал. По ее словам, за годы реализации проекта в селах и небольших городах трудоустроились порядка 72 000 специалистов, а затраты на программу достигли почти 73 млрд руб.

В декабре 2023 г. Минздрав рассмотрел возможность повышения размеров подъемных выплат для медицинских работников, переезжающих в новые регионы России по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных