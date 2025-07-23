Голикова рассказала Путину о росте числа врачей
За последние два года в России стало на 16 000 врачей больше – такой рост обеспечен нацпроектом «Здравоохранение» и программами поддержки медиков, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным вице-премьера Голиковой, озвученным на совещании у президента, в российском здравоохранении работают 558 000 врачей (из них 9% в селах) и свыше миллиона специалистов со средним медобразованием (14,6% в сельской местности).
«Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за последние два года количество врачей в целом у нас возросло более чем на 16 000», – отметила вице-премьер РФ (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, за минувшие два года показатель оттока медработников среднего звена удалось значительно снизить.
Вице-премьер напомнила, что инициатива «Земский доктор» начала действовать в 2012 г., а спустя шесть лет ее распространили и на средний медперсонал. По ее словам, за годы реализации проекта в селах и небольших городах трудоустроились порядка 72 000 специалистов, а затраты на программу достигли почти 73 млрд руб.
В декабре 2023 г. Минздрав рассмотрел возможность повышения размеров подъемных выплат для медицинских работников, переезжающих в новые регионы России по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».