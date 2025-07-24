РСТ сообщил о безопасности Таиланда для российских путешественников
Путешественники из РФ в Таиланде находятся вне зоны риска, так как традиционные районы для отдыха россиян расположены вдалеке от «зоны напряженности», сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) на фоне эскалации конфликта в приграничье Таиланда и Камбоджи.
РСТ также продолжает следить за ситуацией в регионе. При этом экскурсии в Камбоджу были временно приостановлены, как только стало известно об инциденте, отметила член союза, генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун.
Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили в этом друг друга. Минздрав Таиланда сообщал, что 11 мирных жителей погибли в результате ракетных ударов со стороны Камбоджи, в том числе по 5 больницам. Власти эвакуировали 40 000 мирных жителей из 86 деревень.
Представитель минобороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда неспровоцированно вторглись на территорию государства, а камбоджийская армия провела контрнаступление. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи поздно вечером 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке.