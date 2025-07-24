РСТ сообщил о безопасности Таиланда для российских путешественников

Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили в этом друг друга. Минздрав Таиланда сообщал, что 11 мирных жителей погибли в результате ракетных ударов со стороны Камбоджи, в том числе по 5 больницам. Власти эвакуировали 40 000 мирных жителей из 86 деревень.