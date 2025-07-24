Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой в Центральной клинической больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава государства почтил память Подносовой, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования ее родным.
22 июля Подносова умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни. Путин выражал соболезнования и слова поддержки мужу и сыну председателя Верховного суда. Он вспомнил о ней как о принципиальном, порядочном человеке, который был профессионалом высочайшего класса. Президент отметил трудолюбие Подносовой и назвал ее примером преданного отношения к избранному делу.
Подносова родилась 29 октября 1953 г. в Пскове. В 1975 г. окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. стала заместителем председателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой суда. Через год возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя Верховного суда. Возглавила Верховный суд в апреле 2024 г. после смерти Вячеслава Лебедева.